Bei vielen Fitnessstudio-Betreiberinnen und -Betreibern in Mainz und Rheinhessen herrscht Frust und Unverständnis. Ihre Studios sind seit Anfang November zu - und bleiben es auch vorerst.

Mit Eilanträgen wandten sich 27 Mittelständler an das Verwaltungsgericht in Mainz. Per einstweiliger Verfügung wollten sie erreichen, dass Fitnessstudios sofort wieder öffnen dürfen. Das Verwaltungsgericht Mainz hat nun sieben Eilanträge abgelehnt. Die Richter ließen offen, wie in einem Gerichtsprozess eine Entscheidung ausfallen würde. Bei den Eilanträgen ging es um eine schnelle Abwägung und Entscheidung.

Dient dem Infektionsschutz

Aus Sicht der Richter müssten Fitnessstudiobetreiber die Schließung hinnehmen, wie alle Freizeiteinrichtungen auch. Dies diene dem effektiven Infektionsschutz, ohne den sich die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, erhöhe. Der Infektionsschutz diene auch dazu, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde und Menschen sterben müssten. Außerdem habe die Bundeskanzlerin in Aussicht gestellt, dass die Studiobetreiber finanziell entschädigt werden.

Gilt auch für Tattoostudios und Kampfsportclub

Neben den Eilanträgen der Fitnessstudios lehnte das Verwaltungsgericht Mainz auch die Anträge von fünf Tattoostudios und einem Kampfsportclub mit der gleichen Begründung ab. Gegen diese Entscheidung können die Betreiber innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz einlegen.