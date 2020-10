Das Katholische Klinikum Mainz hat seine Besuchsregelungen gelockert. Seit Montag sind Besuche unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. So müssen Besucher in einem Fragebogen angeben, ob sie Erkältungssymptome haben und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Dann bekommen sie einen Besucherausweis ausgestellt. Wer jemanden besuchen möchte, muss in einem bestimmten Zeitfenster vorbeikommen. Jeder Patient darf pro Tag einen Besucher für eine Stunde empfangen. Im Klinikum Worms gibt es zwei Zeitfenster für Besucher, ansonsten gelten ähnliche Regeln. In der Mainzer Uniklinik sind eingeschränkte Besuche schon seit Anfang Juli wieder möglich, die Kliniken in Wiesbaden ziehen ab diesem Mittwoch nach. In allen Kliniken gilt eine Maskenpflicht; außerdem müssen die gängigen Abstandsregeln eingehalten werden.