Eltern in Mainz müssen mit Kita-Schließung rechnen

Die Erzieherinnen und Erzieher in den städtischen Kitas in Mainz bereiten sich auf den geplanten Warnstreik kommende Woche vor.

Ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di sagte, er gehe davon aus, dass sich an dem bundesweiten Warnstreik viele Beschäftigte der Mainzer Kitas beteiligen werden. Die aktuelle Situation in den städtischen Kitas sei problematisch, so der Sprecher. Bei den Beschäftigten gebe es einen großen Drang, die Situation nun auf die Straße zu tragen.

Vergangene Woche hatte bereits der Mainzer Stadtelternausschuss die Stadtverwaltung aufgefordert, die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher zu verbessern. Nur so könne die Stadt neues Personal gewinnen und die vielen offenen Stellen endlich besetzen. Mehr als 100 Vollzeitkräfte fehlten in Mainz, so der Stadtelternausschuss.

Mainzer Eltern klagen über untragbare Situation

Auch die Eltern einer Kita in der Mainzer Neustadt hatten in einem Brief an Oberbürgermeister Ebling von einer "untragbaren Personalsituation" berichtet. Ver.di fordert für die Beschäftigten in den Kitas unter anderem mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Das Einstiegsgehalt von Erzieherinnen und Erziehern liegt laut ver.di bei monatlich 3.006 Euro, nach fünf Jahren steige es auf 3.217 Euro.