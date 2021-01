per Mail teilen

Die Stadt Mainz will Eltern zum Teil die Kita-Beiträge für Januar erlassen.

Grund sind die Einschränkungen in der Betreuung in den vergangenen Wochen durch die Corona-Pandemie. Zwar waren die Kindertagesstätten nicht geschlossen worden. Eltern war aber empfohlen worden, ihre Kinder wenn möglich zuhause zu lassen. Viele seien dieser Empfehlung gefolgt, so Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Diese Eltern könnten einen Antrag bei der Verwaltung stellen, dass ihnen bereits gezahlte Beiträge für diesen Monat zurückerstattet werden.