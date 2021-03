Das Bildungsministerium fördert den Ausbau der Kindertagesstätten in der Region. Die Kita "Weinberg" in Nieder-Olm erhält mit über 790.000 Euro die größte Summe aus dem Fördertopf. Für die Kindertagesstätten in Osthofen, Mainz, Weiler bei Bingen, Gensingen, Bingen und Eich bewegen sie die Gelder zwischen 150.000 und 600.000 Euro. Mit dem Geld, dass Rheinland-Pfalz vom Bund erhalten hat, soll die frühkindliche Bildung in den Kitas gefördert werden.