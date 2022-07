Kirschen hängen lassen statt pflücken: "Hat sich nicht gelohnt"

Obstbauern in Rheinland-Pfalz sind mit der diesjährigen Kirschsaison unzufrieden. Vögel und Wespen haben es ihnen schwer gemacht. Aber auch Obst-Konkurrenz aus dem Ausland spielt eine Rolle.

In Rheinhessen gibt es an manchen Orten Obstbäume so weit das Auge reicht. Die Kirschernte ist für dieses Jahr vorbei - und doch hängt in einigen Bäumen noch Obst.

Heimische Produktion lohnt kaum noch

Grund dafür ist Vogelfrass, Wespen und Würmer. "Wir haben aufgehört zu pflücken, haben sie hängen gelassen, weil es sich nicht gelohnt hat", sagt Jacob Schmitt. Er ist Obstbauer in Mainz - und mit der diesjährigen Ernte nicht zufrieden.

Ein weiterer Grund sind die Spottpreise in Supermärkten und Discountern für Kirschen. Die Konkurrenz aus dem Ausland kann das Obst billiger anbieten. Da können und wollen heimische Landwirte nicht mithalten. Die Folge: Viele Bäume werden gar nicht mehr abgeerntet. Das Obst verkommt.

Preise für Kirschen zu niedrig

Schmitt erzählt, dass es bereits zu Saisonbeginn so niedrige Preise gab, dass sie nicht mithalten können. "Da brauchen wir nicht produzieren. Dafür müssen wir nicht das ganze Jahr arbeiten."

Warum ist die Ware aus dem Ausland billiger? Obstbauer Schmitt sagt: "Ausländische Ware hat einfach Produktionskosten durch den geringeren Mindestlohn, durch geringere Sozialstandards, die wir hier in Deutschland einfach nicht haben."

Felder sollen stillgelegt werden

Erdbeerbauern aus Rheinland-Pfalz haben ähnliche Probleme: In Discountern und Supermärkten wurden in diesem Frühsommer viele Erdbeeren aus dem Ausland billiger angeboten als das heimische Obst. Es habe bis zu 30 Prozent weniger Umsatz gegeben, berichtete der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeer-Anbauer.

Auch deshalb wird der Landwirt in kommenden Jahr nicht mehr alle Kirsch-Plantagen in Mainz-Laubenheim bewirtschaften. Er sagt: Es muss ein Umdenken bei Verbraucherinnen und Verbrauchen stattfinden. Sonst würde es bald kein heimisches Obst mehr in Supermärkten geben.