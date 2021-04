In Kirn sollen am Montag die Schulen wieder öffnen. Das hat der Leiter der Stabstelle Corona im Kreis Bad Kreuznach mitgeteilt. Die Schulen in Kirn sind seit Dienstag geschlossen, weil es im Raum Kirn so viele Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gab. Sollte der Inzidenzwert im Kreisgebiet allerdings über 165 steigen, würden nach der neuen Bundesnotbremse alle Schulen im Kreis Bad Kreuznach schließen müssen.