Die Polizei in Kirn hat am Samstagabend eine Versammlung von 11 Jugendlichen aufgelöst. Die Gruppe war auf dem Gelände des Schulzentrums zusammengekommen und hatte Musik gehört und Alkohol getrunken. Nach Polizeiangaben hielten sie sich weder an das Abstandsgebot noch an die Maskenpflicht. Die Polizei schickte sie nach Hause. Gegen alle 11 Jugendlichen werde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.