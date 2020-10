per Mail teilen

Fast alle Beteiligten der Massenschlägerei in Kirn Ende August waren zuvor bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Das geht aus der Antwort des Mainzer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage hervor.

Die Anfrage hatten AfD-Landtagsabgeordnete eingereicht. Laut der Antwort des Innenministeriums gab es zwischen den beiden beteiligten syrischen Familien bereits vor der Massenschlägerei Auseinandersetzungen. Grund waren ebenfalls persönliche Differenzen. 13 Tatverdächtige seien dabei wegen Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohungen aufgefallen.

Auch Kinder an Schlägerei beteiligt

An der Massenschlägerei beteiligt waren laut Innenministerium 14 Personen im Alter zwischen elf und 47 Jahren. In der Tatnacht seien mehrere Schlagwerkzeuge sichergestellt worden - darunter Holzlatten, ein Baseballschläger und eine Fahrradkette. Die Ermittlungen dauerten weiter an. Den Beteiligten wird besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.

Sieben Menschen verletzt

Bei der Massenschlägerei in Kirn Ende August waren sieben Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen seien sogenannte Gefährderansprachen mit allen an der Schlägerei beteiligten Personen durchgeführt worden, hieß es im September von Staatsanwaltschaft und Polizei in Bad Kreuznach.