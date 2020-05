Staatsanwaltschaft ermittelt nach Brand in Kirn

In Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) ist am Morgen ein Fachwerkhaus in Flammen aufgegangen. Im Gebäude wurde ein Toter gefunden.

Nach dem Brand eines Fachwerkhauses in Kirn haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Bei dem Feuer in dem leer stehenden Gebäude ist ein Mann ums Leben gekommen. Einige Menschen sollen leicht verletzt worden sein. Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht bekannt, ebenso ist die Identität des toten Mannes. Nach Angaben des Einsatzleiters Michael Wildberger waren am Dienstagmorgen der Dachstuhl und die oberste Etage des Hauses ausgebrannt. Die Feuerwehr sei mit etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser habe verhindert werden können. Ein Toter bei Hausbrand in Kirn Sebastian Schmitt / Bachuskirn Bild in Detailansicht öffnen Sebastian Schmitt/bachuskirn Bild in Detailansicht öffnen Sebastian Schmitt/bachuskirn Bild in Detailansicht öffnen Sebsatian Schmitt/bachuskirn Bild in Detailansicht öffnen Sebastian Schmitt / Bachuskirn Bild in Detailansicht öffnen Sebastian Schmitt/bachuskirn Bild in Detailansicht öffnen Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Ein Statiker wird das Fachwerkhaus untersuchen. Nach Angaben des Verbandsgemeindebürgermeisters Thomas Jung hatte sich in dem Fachwerkhaus in der Innenstadt einst eine Gaststätte befunden. Das Gebäude sei eigentlich unbewohnt. Offenbar wird das Gebäude aber auch immer mal wieder von Wohnungslosen als Unterkunft genutzt. Wie der Bürgermeister von Kirn, Frank Ensminger, mitteilt, war das Haus nicht frei zugänglich. Nur der Besitzer habe einen Schlüssel zu dem alten Fachwerkhaus.

