Kulturminister Konrad Wolf (SPD) hat am Freitagabend in Mainz mehrere Preise an Kinos in der Region verliehen. In Mainz gingen 5.000 Euro Preisgeld an das Palatin und 3.500 Euro an das Ciné Mayence. Weitere Unterstützung gingen an das KiKuBi-Programmkino in Bingen und das Bali Kino in Alzey. Der Preis seine eine Auszeichnung für das Engagement um Filme abseits des Mainstreams und für die Bemühung, ein kulturell vielfältiges Programm anzubieten, so Wolf.