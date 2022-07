per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Zwischenfall in der Wormser Kinowelt gestern Abend. Demnach stahlen zwei Jugendliche im Foyer des Kinos eine Tüte Brezeln und verschwanden. Ein Kino-Mitarbeiter habe einen der Diebe aber stellen und zurück ins Kino bringen können, so die Polizei. Dort habe der Jugendliche dann den Inhaber des Kinos mehrfach geschlagen. Dieser musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.