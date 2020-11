Ein Kampfsportlehrer aus Rheinhessen darf nach einer Verurteilung wegen Kinderpornografie keine Minderjährigen mehr unterrichten. Das Verwaltungsgericht Mainz hat eine entsprechene Entscheidung der Gewerbeaufsicht bestätigt. Der Inhaber einer Kampfsportschule in Rheinhessen hatte in sozialen Netzwerken kinder- und jugendpornografische Bilder veröffentlicht. Deswegen war er zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Gewerbeaufsicht hatte ihm daraufhin verboten, weiter Kinder und Jugendliche zu unterrichten. Dagegen hatte er Widerspruch beim Verwaltungsgericht Mainz eingelegt. Das Gericht bestätigte jedoch das Verbot. Der Mann gelte als unzuverlässig. Es bestehe die Gefahr, dass die ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden könnten. Nach Angaben des Mainzer Verwaltungsgerichts will der Kampfsportlehrer weiter juristisch gegen die Entscheidung vorgehen.