In den Städten in Rheinhessen nimmt die Armutsgefährdung von Kindern zu. Laut Antwort auf die Anfrage der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner (Die Linke) bezieht in Rheinland-Pfalz inzwischen jedes zehnte Kind eine staatliche Grundsicherung. Landesweit hat die Stadt Pirmasens den höchsten Anteil. Aber auch in Worms und Mainz hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Menschen unter 18 Jahren zugenommen, die von Hartz IV leben. In Worms liegt die Quote bei über 18 Prozent, in Mainz bei 16 Prozent.