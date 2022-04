Kinder unter 12 werden nicht mehr geimpft

Kinder zwischen fünf und elf Jahren werden ab sofort nicht mehr im Impfzentrum des Kreises Mainz-Bingen geimpft. Die Nachfrage sei in den vergangenen Wochen kontinuierlich gesunken, deshalb werde das Angebot eingestellt, so eine Kreissprecherin. Sollten Impftermine für Kinder in diesem Alter geplant sein, sollten sich Betroffene an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte oder Kinderarztpraxen vor Ort wenden. Impfungen seien dort weiterhin möglich. Das Impfzentrum in Ingelheim startete am 16. Dezember 2021 als erstes in Rheinland-Pfalz mit den Kinderimpfungen, seither wurden laut Kreis dort insgesamt rund 5.900 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht.