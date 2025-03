Kinder- und Jugendmaskenzug 2025 in Mainz

Am Samstag findet der 67. Jugendmaskenzug in Mainz statt. Er zählt zu den größten Kinder-Umzügen in Europa.

"Mainz ist eine tolle Stadt, die super viel zu bieten hat. Wir Kinder zeigen heut der Welt, warum uns Mainz so gut gefällt." So lautet das Motto in diesem Jahr. Los geht es um 14:11 Uhr in der Boppstraße in der Mainzer Neustadt.

Zugweg des Kinder- und Jugendmaskenzugs 2025

Boppstraße – Kaiserstraße Neustadtseite – um das Stadthaus herum – Gärtnergasse – Große Bleiche – Münsterplatz – Schillerstraße – Schillerplatz – Ludwigsstraße – Höfchen – Schöfferstraße – Schusterstraße – Flachsmarkt – Auflösung des Zuges Flachsmarktstraße (Quelle: Verkehrsverein Mainz e.V. )

Den Jugendmaskenzug gibt es seit 1957. Damals waren Volksschulen, einige Gymnasien, amerikanische Schulen und deren Militärbands dabei. Inzwischen gilt er als der größte Fastnachtsumzug für Kinder in Europa. In diesem Jahr gibt es 60 Zugnummern. Prinzessin Luise I. führt etwa 5.700 Kinder und Jugendliche an. Sie haben monatelang an ihren Kostümen gearbeitet.

Für originelle und besonders kreative Kostüme winken den Gruppen am Ende Preise im Wert von etwa 11.000 Euro. Der SWR überträgt den Umzug ab 15:55 Uhr im Fernsehen, dann gibt es auch einen Stream. Moderiert wird die Sendung von SWR-Redakteur Sebastian Grom und der Mainzer Fastnachtsprinzessin von 2013, Aline Kreuser.