Corona macht viele Kinder und Jugendliche in Rheinhessen psychisch krank

Der Corona-Stress hinterlässt Spuren bei vielen Kindern und Jugendlichen. Die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Region sind stark nachgefragt und haben zugleich massiven Personalmangel.

Depressionen, Selbstverletzungen und Essstörungen - das sind die häufigsten Erkrankungen, die derzeit in den Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Region behandelt werden.

"Wir müssen schneller handeln und es kommen mehr Fälle und auch schwerere Fälle."

Der Chefarzt und Ärztliche Direktor der Rheinhessenfachklinik in Mainz, Alzey und Worms, Michael Huss, berichtet, dass die Zahl der jungen Patientinnen und Patienten durch die Pandemie stark gestiegen ist. Gleichzeitig seien die Kinder und Jugendlichen im Schnitt stärker erkrankt als vorher.

Der Leiter der Jugendpsychiatrie der Rheinhessen-Fachklinik in Mainz, Alzey und Worms, Professor Michel Huss. Rheinhessen-Fachklinik Alzey

Scheu vor Krankenhausaufenthalt

Wegen der Pandemie würden die Kinder und Jugendlichen länger warten, bis sie sich Hilfe suchen. Zu Beginn der Pandemie sei die Zahl der Suizide und Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen überraschenderweise zurückgegangen.

Mit zeitlichem Versatz habe sie sich dann jedoch deutlich erhöht. Den Kindern und Jugendlichen mache die Perspektivlosigkeit zu schaffen. Vielen gehe es extrem schlecht.

Helfersysteme brechen weg

Normalerweise könne das soziale Netz vieles auffangen, sagt Michael Huss. Doch die Schulschließungen hätten viele Kinder und Jugendliche isoliert. Helfersysteme seien weggebrochen.

Eigentlich seien zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen wichtige Bezugspersonen, die bei Auffälligkeiten auch mal Alarm schlagen würden. Doch die Distanz des Online-Unterrichts habe das verhindert.

Station musste schließen

Die Corona-Pandemie ist jedoch nicht der einzige Grund für die Überlastung der Kinder- und Jugendpsychiatrien. Den Kliniken fehle medizinisches Personal, vor allem Pflegekräfte. Außerdem gebe es zurzeit, wie überall, immer wieder Ausfälle wegen Krankheit oder Quarantäne.

Aufgrund dieser angespannten Lage habe die Rheinhessenfachklinik eine Station der Kinder- und Jugendpsychiatrie für einige Wochen komplett schließen müssen. Sie werde nun aber wieder geöffnet, sagt Michael Huss.

Die Zahl der kranken Kinder und Jugendlichen werde heruntergehen

"Der Motor stottert, aber der Wagen bleibt nicht liegen", so beschreibt Chefarzt Michael Huss die aktuelle Lage in seinen Kliniken in Mainz, Alzey und Worms. Alles funktioniere, aber der Aufwand sei im Moment enorm groß.

Allerdings sieht Michael Huss auch Licht am Ende des Tunnels. Die Zahl der jungen Patientinnen und Patienten werde nach der Pandemie weniger werden, schätzt der Kinder- und Jugendpsychiater. Er denkt, dass die psychische Belastung bei den Kindern und Jugendlichen zurückgehen und sich die gesamte Situation in ein bis zwei Jahren wieder stabilisieren werde.