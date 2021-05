Eine spezielle Fachklinik für Kinder an der Helios HSK in Wiesbaden muss schließen. Das teilt die Klinik mit. Die Krankenkassen seien nicht mehr bereit, die Fachklinik zu finanzieren, heißt es in der Mitteilung. Demnach werden in der Fachklinik DKD Helios Kinder teilstationär aufgenommen, wenn sie Krankheiten haben, die zu kompliziert sind, um sie vom Kinderarzt oder Facharzt in der Praxis behandeln zu lassen. Dabei geht es vor allem um Lungen- und Magen-Darm-Krankheiten sowie Allergien. Die Krankenkassen hätten als Begründung genannt, dass die meisten Krankheiten auch ambulant behandelt werden könnten. Die Helios Klinik will nun rechtliche Schritte prüfen. Zuletzt war die Helios HSK immer wieder wegen angeblicher Versorgungsengpässe in der Kinderklinik in die Kritik geraten.