Bei einem Verkehrsunfall in Ober-Olm im Kreis Mainz-Bingen ist ein 11-jähriger Junge verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit dem Rad unterwegs. An einer Kreuzung soll er ein Auto übersehen haben, das Vorfahrt hatte. Der 11-Jährige fuhr mit dem Rad in die Seite des Wagens und erlitt dabei Prellungen. In ein Krankenhaus musste er laut Polizei aber nicht gebracht werden.