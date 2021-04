per Mail teilen

Die Wormser Polizei ermittelt gegen ein Kind. Es soll Stadtteil Heppenheim im 19 Autos zerkratzt haben. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, ist nicht bekannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten Zeugen das Kind zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Autos gesehen. Das Kind stritt die Vorwürfe allerdings ab, so die Polizei weiter. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf mehrere tausend Euro. Die Polizei in Worms sucht nun weitere Zeugen. Kind ist man nach deutschen Recht bis zum 14. Lebensjahr. Kinder sind nicht strafmündig.