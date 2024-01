Zur Person:

Dr. Ralf Kiesslich wurde am 14.5.1970 in Wiesbaden geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er hat an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz studiert und an den Unikliniken in Mainz und Frankfurt als Oberarzt gearbeitet. Danach war er Klinikdirektor an den Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Ralf Kiesslich ist Fan des Fußballbundesligisten 1. FSV Mainz 05.