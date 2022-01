Schönste Frau des Rheingaus kehrt zurück

Nach mehr als sechs Jahren Leihgabe im Mainzer Dommuseum wird die Kiedricher Doppelmadonna am Vormittag wieder in den Rheingau zurückgebracht. Die Marienfigur aus dem Mittelalter gilt als einer der größten Kunstschätze am Rhein. Nach Angaben des Dommuseums ist es sehr selten, dass eine Doppelfigur aus einem Stück gearbeitet ist. Die beiden Madonnen schauen in entgegengesetzte Richtungen. Die fast lebensgroße Figur war wegen Restaurierungsarbeiten in der Kiedricher Basilika St. Valentinus nach Mainz gebracht und dort als Highlight in der Ausstellung "Schrei nach Gerechtigkeit" gezeigt worden. Das Dom- und Diözesanmuseum hatte damals für die Ausstellung geworben mit den Worten: „Die schönste Frau des Rheingaus kommt nach Mainz.“