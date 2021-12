Der Kiebitz ist in Rheinhessen auf Schutz angewiesen

Laut Naturschutzbund NABU gibt es in Deutschland 80 Prozent weniger Kiebitze als noch vor 25 Jahren. In Rheinland-Pfalz wurde die Landesförderung für den Schutz der seltenen Vogelart nun verlängert.

Ein Kiebitz ist in etwa so groß wie eine Taube und fällt durch seine besondere Federhaube am Kopf auf. In Rheinland-Pfalz gehört er zu den ursprünglich heimischen Vogelarten, aber der Bestand ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. In der Westpfalz, im Hunsrück und in der Eifel ließen sich in diesem Jahr gar keine Brutpaare mehr finden. Die letzten verbliebenen rheinland-pfälzischen Brutgebiete des Kiebitzes liegen in Rheinhessen und in der Vorderpfalz.

"Ohne Schutzmaßnahmen gibt es so gut wie keine Chance für Kiebitze in der Region."

Nach Angaben des Kiebitzschutzprojekts Rheinland-Pfalz wurden 2021 im ganzen Land nur noch 86 Brutpaare der vom Aussterben bedrohen Vogelart gezählt - 34 davon in Rheinhessen. Gerardo Unger Lafourcade, Leiter des Kiebitzschutzprojekts Rheinland-Pfalz betont: "Die Kiebitz-Bestände sind in allen Landesteilen sehr niedrig oder sogar erloschen. Ohne Schutzmaßnahmen gibt es so gut wie keine Chance für diese Vogelart in der Region."

Erfasste Kiebitz-Brutpaare in Rheinhessen 2021

Quelle: Gerardo Unger Lafourcade, Leiter Kiebitzschutzprojekt Rheinland-Pfalz Ort Anzahl Brutpaare Eich-Gimbsheimer Altrhein 2 Eich, Gemüseanbauflächen 5 Ingelheim, Polder 3 Ingelheim-Sporkenheim, Sauerwiesen 2 Jugenheim, Weiher am Saubach 1 Laubenheimer-Bodenheimer Ried 7 Naturschutzgebiet an der Selz 6 Offstein, Klärteiche 6 Worms, Spießbrücke 2

In Rheinhessen gibt es auch sogenannte erloschene Brutgebiete. Dazu gehören unter anderem das Naturschutzgebiet Hahnheimer Bruch und das Vogelschutzgebiet Ober-Hilbersheimer Plateau. In der Vergangenheit wurden dort regelmäßig Kiebitz-Brutpaare gesichtet, in den letzten drei Jahren nicht mehr. Um die verbliebenen Brutgebiete zu schützen, bereiten sich die ehrenamtlichen Helfer der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) auf neue Schutzmaßnahmen im Frühling vor.

Mehr Elektrozäune und Nestschutzkörbe sollen für Schutz sorgen

So soll es zum Beispiel mehr Brutstellen geben, die mit Elektrozäunen geschützt sind. In Rheinhessen steht ein solcher Elektrozaun bereits in Ingelheim-Sporkenheim, ein weiterer soll im Laubenheimer-Bodenheimer Ried aufgebaut werden. Ebenfalls erhöht wird die Zahl der eingesetzten Nestschutzkörbe. Diese schützen das Gelege vor Eierdieben, zu denen etwa Füchse gehören, aber auch Waschbären und Wildschweine. Geplant sind auch der Rückschnitt von Büschen und das Markieren von Nestern in Absprache mit Landwirten. Finanziert wird das Kiebitzschutzprojekt vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) mit Landesmitteln über die "Aktion Grün".

Der drohende Verlust der Artenvielfalt sei eine große Herausforderung, sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) kürzlich. Der Kiebitz stehe dabei stellvertretend für viele bedrohte Offenlandarten. "Das Kiebitzschutzprogramm leistet einen wichtigen Beitrag, um das Aussterben der Art in unserem Bundesland zu verhindern." Die Maßnahmen des Projekts unterstützten auch Bemühungen für die Erhaltung anderer Arten, darunter das Rebhuhn.