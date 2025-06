Die Stadt Mainz schließt ihre Kfz-Zulassungsstelle bis einschließlich Freitag. Grund seien Probleme nach der Umstellung auf eine neue Software, so die Stadt.

Anfang Juni sei die Kfz-Zulassungsstelle auf die neue Software umgestellt worden, teilt die Stadt Mainz mit. Leider sei die Einführung des neuen Systems nicht fehlerfrei verlaufen. "Es ist derzeit keine stabile Arbeitsumgebung gewährleistet", heißt es in einer Mitteilung. Deshalb müsse die Kfz-Zulassungsstelle ab heute bis einschließlich Freitag schließen. Die Führerscheinstelle sei von der Umstellung nicht betroffen und geöffnet.

Die Stadt sichert aber zu, dass trotz Schließung vorliegende Anträge weiter bearbeitet würden. Zulassungsanträge, die über Zulassungsdienste laufen, würden auch weiter verfolgt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen während der Schließung auf den Online-Service der Zulassungsstelle über das Bürgerserviceportal ausweichen. Das funktioniert nach Angaben einiger Betroffener allerdings ebenfalls nicht.

Heftige Kritik an Zuständen in Mainzer Kfz-Zulassungsstelle

Wenig Verständnis für die Probleme in der Mainzer Kfz-Zulassungsstelle zeigen dagegen mehrere Zulassungsdienste. Das Ausmaß sei inzwischen dramatisch, schreibt Cedric Dekowski, der Geschäftsführer des Dekowski Zulassungsservice in einem offenen Brief an den Mainzer Oberbürgermeister.

Das Ausmaß ist inzwischen dramatisch.

Seit fast zwei Wochen ginge in der Mainzer Zulassungsstelle gar nichts mehr: Autos könnten nicht zugelassen oder abgemeldet werden und Dokumente würden verloren gehen.

Zulassungsdienste geraten unter Druck

Fahrzeuge könnten nicht ausgeliefert werden. Daher würden Zusatzkosten für Mietwagen, Flüge oder Bahntickets entstehen, sagen die beiden Firmengründer Gilbert Dekowski und Cedric Dekowski.

In vielen Fällen würden auch keine Prämien oder Boni ausgezahlt, da die an eine termingerechte Zulassung der Fahrzeuge gebunden seien, schreibt Cedric Dekowski in seinem offenen Brief. "Die wirtschaftlichen Schäden sind erheblich - für alle Beteiligten außer für die Behörde selbst", kritisiert er weiter.

Er wolle gar keinen Ärger machen, aber er sei verzweifelt, sagt Cedric Dekowski dem SWR. Die Kritik richte sich ausdrücklich nicht gegen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Behörde, sondern gegen die strukturellen und die technischen Probleme, so Dekowski. Seine Kunden, für die er gewerbliche und private Fahrzeuge anmeldet, seien sehr verärgert und würden teilweise Ausfallkosten fordern.

Mehr Personal für Zulassungsstelle gefordert

Er verlangt von der Stadt Mainz, mehr Personal in der Kfz-Zulassungsstelle einzustellen. Außerdem müsse unbedingt geklärt werden, warum die Softwareumstellung so viele Probleme verursache.

Unterstützung gibt es von weiteren Zulassungsdienstleistern. Auf SWR-Nachfrage haben drei weitere Firmen die geschilderten Probleme bestätigt.

Die Stadt Mainz weist in ihrer Mitteilung daraufhin, dass sie möglichst schnell wieder einen reibungslosen Ablauf in der Kfz-Zulassungsstelle gewährleisten wolle.