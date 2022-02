KfW fördert Nahe-Region mit Millionen

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, hat im vergangenen Jahr verschiedene Projekte in der Nahe-Region mit rund 170 Millionen Euro gefördert. Diese Hilfen des Bundes hat der SPD-Bundestagsabgeordnete für die Landkreise Bad Kreuznach und Birkenfeld, Joe Weingarten, in einer Mitteilung lobend hervorgehoben. Die KfW sei ein bedeutender Partner für Kommunen und für die lokale Wirtschaft. Knapp 25 Millionen Euro wurden laut Weingarten in der Stadt und im Kreis Bad Kreuznach in Förderprogramme und Unternehmerkredite investiert. Außerdem sei der Wohnraum in der Region Bad Kreuznach von der Bank mit rund 17 Millionen Euro gefördert worden.