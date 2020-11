Umzüge an St. Martin wie wir sie kennen, mit vielen Kindern und munteren Gesängen, wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Maßnahmen nicht geben. Das Bistum Mainz ruft dennoch dazu auf, ein wenig Licht zu teilen.

"Zünd ein Licht an!", so lautet die Aktion des Bistums Mainz. Die Welt soll abends etwas heller werden. Am Martinsabend aber auch schon gerne vorher könnten selbstgebastelte Laternen oder Kerzen in die Fenster gestellt werden, heißt es von Seiten des Bistums. Ziel sei es, zum Beispiel die Stadt Mainz, in diesem besonderen Jahr auf andere Weise in ein buntes Lichtermeer zu verwandeln. Das Bistum Mainz ruft auch Kinder auf, Fotos von ihren Laternen, die sie in die Fenster stellen, zu fotografieren und in den Social Media Kanälen zu teilen mit dem Hashtag #stmartin2020. Die Aktion dauert bis zum 15. November.

Im Bistum Mainz sind Menschen aufgerufen, am St. Martinsabend Kerzen oder Laternen in die Fenster zu stellen. dpa Bildfunk Uwe Zucchi

Im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld gibt es eine besondere St. Martinsaktion. Unter dem Motto "Dein Licht für HaMü" leuchten Laternen und Kerzen bereits seit dem 1. November abends in vielen Fenstern. Den Initiatoren geht es nach eigenen Angaben darum, in dem Stadtteil ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt zu setzen. Es gibt auch eine digitale Karte im Internet. Dort können sich Anwohner eintragen, die sich an der Aktion beteiligen und sie dient auch als Grundlage für einen Abend-Spaziergang. Die Aktion in dem Mainzer Stadtteil endet ebenfalls am 15. November.