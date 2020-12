In der Nacht auf Sonntag ist bei einem Kellerbrand in Worms eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr habe alle Bewohner in Sicherheit bringen und das Feuer löschen können. Eine Frau sei mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.