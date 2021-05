Die Feuerwehr hat am Abend einen Kellerbrand in Bad Kreuznach gelöscht. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten zuvor versucht, den Brand in zwei Kellerverschlägen selbst zu löschen. Das misslang allerdings.

Als die Feuerwehr an dem Mehrfamilienhaus eintraf, drang bereits dichter Rauch aus den Kellerfenstern. Die beiden Kellerverschläge standen in Vollbrand, so die Angaben der Bad Kreuznacher Feuerwehr. Unter schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute das Feuer dann schnell löschen. Im Anschluss mussten einige Wohnung wegen der starken Rauchentwicklung belüftet werden. Danach konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurück.Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer ist unklar.