Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Worms sind in der Nacht 18 Menschen verletzt worden. Sie mussten mit leichten Rauchvergiftungen in umliegende Kliniken gebracht werden. Unter den Verletzten sind neun Kinder. Die Ursache für das Feuer im Keller des Hauses ist laut Polizei noch unklar, der gesamte Wohnkomplex ist zurzeit nicht bewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 bis 30.000 Euro.