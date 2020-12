In einem Einfamilienhaus in Mainz-Ebersheim hat es am Donnerstag im Keller gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte sich die Familie, die in dem Haus lebt, in Sicherheit bringen. Der Brand konnte zwar schnell gelöscht werden, da sich aber Rauch in dem Haus ausbreiten konnte, gilt das Gebäude nach Angaben der Feuerwehr vorrübergehend als unbewohnbar. Warum es gebrannt hat, wird nun von der Polizei untersucht.