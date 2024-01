per Mail teilen

Galeria Karstadt Kaufhof hat zum dritten Mal Insolvenz angemeldet. Zwei Filialen gibt es noch in der Region: Mainz und Bad Kreuznach. Falls die beiden schließen müssen, werden die Folgen ganz unterschiedlich eingeschätzt.



Keiner weiß, wie es mit den Galeria-Filialen in Bad Kreuznach und Mainz weitergeht. In Mainz gibt es die großen Modehäuser wie Peek & Cloppenburg, SiNN oder C&A. Auch große Elektronik- oder Drogeriemärkte sind in der Landeshauptstadt vorhanden. Wie sich jetzt das mögliches "Aus" von Galeria Karstadt Kaufhof auf den Mainzer Einzelhandel auswirken würde, da gehen die Meinungen auseinander.

Schließung von Galeria Kaufhof schlecht für Mainz

Warenhäuser würden immer Menschen wie Magnete in die Innenstadt ziehen, sagt Annette Plachetka, Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mainz in einem Gespräch mit dem SWR.

"Wir brauchen die Großen als Zugpferd, sie sind so eine Art Magnet, der die Kunden anzieht.

Wenn die Leute dann in der Stadt seien, dann würden sie häufig auch bei den kleineren Geschäften reinschauen. Wenn es Galeria Kaufhof in Mainz nicht mehr gebe, dann könnte sich das negativ auf die Innenstadt auswirken, da ist sich Annette Plachetka sicher.

Galeria Kaufhof Gebäude in Mainz steht zum Verkauf

Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) erklärte auf SWR-Anfrage, dass etwas in der Mainzer Innenstadt fehlen würde, wenn Galeria Kaufhof verschwinden würde.

"Sollte der Kaufhof in Mainz geschlossen werden, wird der Einzelhandel in der Innenstadt an Attraktivität verlieren.

Gleichzeitig erwähnt sie aber auch, dass das Galeria Kaufhof Gebäude seit drei Jahren zum Verkauf steht, bisher allerdings offenbar ohne einen wirklichen Interessenten.

Auch ohne Galeria Kaufhof geht es in Mainz weiter

Nicht ganz so schwarz sieht Jan Sebastian, Präsident des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz eine mögliche Zukunft der Mainzer Innenstadt ohne Galeria Kaufhof.

"Mainz bleibt attraktiv, auch ohne Galeria."

Natürlich seien Leerstände bitter, vor allem dann, wenn ein so großes Gebäude wie das von Galeria leer stünde. Die Menschen würden aber trotzdem in die Innenstadt kommen. Mainz habe eine Vielzahl von attraktiven Einzelhandelsgeschäften, sagte Sebastian in einem Gespräch mit dem SWR. Mainz bleibe auch ohne Galeria Kaufhof attraktiv.

Im Bad Kreuznacher Rathaus ist man beunruhigt

Der Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und der Wirtschaftsdezernent Markus Schlosser (parteilos) sind über die Nachricht der Insolvenz beunruhigt. Die mögliche Schließung habe erhebliche Auswirkungen auf die Menschen und die Wirtschaft in Bad Kreuznach.

"Wir sind uns bewusst, dass eine mögliche Schließung der Filiale erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigten, die lokale Wirtschaft und die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger haben könnte.

Sollte die Filiale in Bad Kreuznach schließen, wollen beide Gespräche führen, um alternative Lösungen für die Nutzung der Immobilie zu prüfen.

Wormser Kaufhof-Gebäude steht seit 2020 leer

Was passieren kann, wenn eine Galeria Karstadt Kaufhof Filiale schließt, kann man an Worms sehen. 2020 machte der Kaufhof in Worms seine Türen für immer zu. Seitdem haben sich viele darüber Gedanken gemacht, wie die Immobilie weiter genutzt werden könnte.

Das ehemalige Gebäude von Galeria Kaufhof in Worms: Das meiste steht leer - einen Teil nutzt die Stadt Worms als Bürgerrathaus. SWR Karin Pezold

Tatsächlich passiert ist aber nichts. Die Wormser Stadtverwaltung hat ein paar Räume in dem Gebäude für ihre Ämter angemietet. Der Rest steht weiterhin leer. Sämtliche Anstrengungen, einen Mieter zu finden, sind bisher offenbar fehlgeschlagen.