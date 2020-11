Die Stadt Bingen wird nun doch keine Weihnachtsimbiss-Buden in der Innenstadt aufstellen. Eigentlich sei geplant gewesen, zum Beispiel Glühwein- und Bratwurststände an verschiedenen Plätzen aufzubauen, um zumindest ein wenig Weihnachtsgefühl zu vermitteln, so ein Stadtsprecher. Aufgrund der momentanen Corona-Situation habe man sich aber dagegen entschieden. Die Bürger sollen aber trotzdem die Einkaufsmöglichkeiten nutzen, um Gewerbe und Einzelhandel in der Stadt zu unterstützen.