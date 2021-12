Keine Taschendiebstähle auf dem Weihnachtsmarkt

per Mail teilen

Eine gute Nachricht zu Weihnachten: Auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt ist es laut Polizei in diesem Jahr zu keinem Taschendiebstahl gekommen. Die reduzierte Besucherzahl aufgrund der Corona-Maßnahmen hätten „zu weniger Enge und Tatgelegenheiten“ geführt. Insgesamt wurden nur zwei Straftaten im Umfeld des Weihnachtsmarktes festgestellt: Ein gefälschter Impfausweis wurde sichergestellt, einmal kam es zu einer rassistischen Beleidigung. Die Polizei war auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Ordnungsamt in der Mainzer Innenstadt unterwegs.