In Mainz dürfen Fahrgäste Stadtbussen und Straßenbahnen von Samstag an keine OP-Masken mehr tragen. Wie ein Sprecher der Mainzer Mobilität sagte, seien nur noch so genannte Atemschutzmasken erlaubt, wie beispielsweise FFP2-Masken. OP-Masken böten nicht den gleichen Schutz, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem weist die Stadt daraufhin, dass das Rechts- und Ordnungsamt am Wochenende mit der Polizei die Einhaltung der Maskenpflicht im Stadtgebiet und am Rheinufer kontrolliert. Zudem gelte wieder eine Ausgangssperre laut Infektionsschutzgesetz ab Samstag von 22 Uhr bis 5 Uhr.