In den Alten- und Pflegeheimen in der Region sind die meisten Bewohner und Mitarbeiter geimpft. Trotzdem soll es dort keine Lockerungen geben. Das sei noch zu früh, heißt es auf SWR-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium. Wer in einem Alten- oder Pflegeheim wohnt, arbeitet oder zu Besuch kommt, muss einen Schnelltest machen. Das jetzt zurückzunehmen, sei zu riskant, heißt es aus dem Ministerium. Zwar seien 80 Prozent der Bewohner und Bewohnerinnen und Beschäftigten inzwischen geimpft, 20 Prozent aber noch nicht. Für sie bestehe deshalb noch immer ein hohes Infektionsrisiko. Aus den Gesundheitsämtern der Region Rheinhessen-Nahe war zu hören, dass es nun immer mehr Nachzügler bei Impfungen gebe. Einige hätten gewartet, wie die anderen auf die Impfung reagierten und wollten sich erst jetzt ebenfalls impfen lassen.