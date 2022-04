Enttäuschung nach Landesgartenschau-Entscheidung

Der Mainzer Oberbürgermeister Ebling ist enttäuscht, dass die Landesgartenschau 2027 nicht in Mainz stattfindet. Der Ministerrat hat beschlossen, dass Neustadt an der Weinstraße die Landesgartenschau ausrichten wird. Ebling hat angekündigt, dass Mainz die Konzepte und Pläne trotzdem umsetzen will. Sie hätten großes Potenzial, um die Stadt nachhaltig zu entwickeln und öffentliche Grünflächen aufzuwerten. Die Landesgartenschau in Mainz hätte unter anderem im Stadtpark, im Volkspark und an der Zitadelle stattfinden sollen.