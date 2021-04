per Mail teilen

Die Zeit rund um Ostern ist für viele Christen im Land, ob evangelisch oder katholisch, eine ganz besondere Zeit. Für die Katholiken kommt direkt nach Ostern noch der weiße Sonntag als Festtag dazu- tausende Kommunionkinder in Rheinland-Pfalz feiern an diesem Tag ihre Erstkommunion. Doch Corona hat auch das religiöse Leben durcheinandergewirbelt – große Gottesdienste fallen weitgehend aus, und die Familienfeiern danach erst recht. SWR1 Reporterin Lucretia Gather hat Menschen getroffen, die vom Ausfall der religiösen Feste betroffen sind – ein Kerzenersteller und eine Konditorei in Mainz.