Die Kreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen wollen nach aktuellem Stand keine Impfaktionen in den Schulen durchführen. Das haben die beiden Kreissprecher dem SWR mitgeteilt. Die Ständige Impfkommission hatte am Montag die Corona-Impfung auch für Kinder ab zwölf Jahren empfohlen. Trotzdem plant das Land derzeit keine Sonderimpfaktionen an Schulen. Wie ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums mitteilte, gibt es landesweit für alle Impfwilligen ausreichend Möglichkeiten, sich impfen zu lassen.