Der Mainzer Carneval Verein (MCV) und die Mainzer Fastnachtsgesellschaft sehen das verlängerte Verbot von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres gelassen. Schon seit längerem sei klar, dass Umzüge oder die Straßenfastnacht wegen Corona nicht möglich sein werden. Der MCV wolle die Fahne der Fastnacht trotzdem hochhalten, ohne jemanden zu gefährden, so Präsident Urban. Alternativprogramme mit 50 oder 100 Teilnehmern würden beim MCV bereits diskutiert. Konkretere Pläne kündigte er für Mitte Oktober an. Die Mainzer Fastnachtsgesellschaft will kommende Woche mit einer Online-Befragung starten, um herauszufinden, was für Veranstaltungen die Narren während der Pandemie überhaupt besuchen würden. Den 11.11. sieht Sprecher Perabo kritisch, denn egal wie viel man in der Altstadt absperre: Zaungäste könne man nicht verhindern. Polizei und Stadt wollen bei den Maßnahmen für den 11.11. erst die neuen Bestimmungen für die Fastnacht abwarten. Die hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer für Mitte September angekündigt.