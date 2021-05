per Mail teilen

In Worms und in Teilen des Landkreises Alzey-Worms fallen den ganzen Tag über viele Busse aus. Das teilt die DB Regio Bus Mitte mit, die für das Wormser Stadtgebiet zuständig ist. Grund ist der Warnstreik der Busfahrer. Nach Angaben von DB Regio Bus Mitte handelt es sich um rund 140 Busfahrer, die zuhause geblieben sind.

Auch morgen rechnet eine Bahn-Sprecherin damit, dass in Worms und im Umland fast alle Busse ausfallen werden. Das trifft vor allem die Schülerinnen und Schüler, die heute in Worms wieder in den Wechselunterricht gestartet sind.

Die Busfahrer folgen mit ihrem Warnstreik einem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft verdi. Die verlangt, dass die Arbeitgeber die Tarifverhandlungen wieder aufnehmen und dann auf Forderungen eingehen, wie zum Beispiel den Busfahrern Standzeiten und Fahrzeitunterbrechungen zu bezahlen.