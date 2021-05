Die Corona-Infektionszahlen in Mainz sinken. Ab Donnerstag gibt es deshalb keine Ausgangssperre mehr. Geschäfte dürfen regulär öffnen und es dürfen sich mehr Menschen treffen.

Seit Mitte vergangener Woche liegt die 7-Tage-Inzidenz in Mainz unter dem Grenzwert von 100. Damit gelten laut Stadt ab Donnerstag, 27. Mai 2021, 0 Uhr nicht mehr die Regeln der Bundesnotbremse, sondern die der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz.

Corona-Regeln für Mainz ab Donnerstag:

Die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr entfällt.

Draußen dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Hierbei werden Kinder beider Hausstände einschließlich 14 Jahre sowie geimpfte und genesene Personen nicht mitgezählt.

Der gesamte Handel darf wieder öffnen. Testpflicht und Terminshopping entfallen. Es gelten aber weiterhin das Abstandsgebot sowie die Pflicht zum Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken.

Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesalons, Tattoostudios, Piercingstudios und ähnliche Einrichtungen dürfen wieder öffnen. Die grundsätzliche Testpflicht entfällt.

Außengastronomie wieder erlaubt

Gastronomiebetriebe dürfen ihre Außenbereiche öffnen. Es gilt das Abstandsgebot sowie die Pflicht zum Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken, die Pflicht zur Kontakterfassung sowie eine Testpflicht, außer für Geimpfte oder vollständig Genesene. Es gilt auch eine Vorausbuchungspflicht.

Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplätze dürfen öffnen.

Regeln beim Sport werden gelockert

Kontaktloser Sport im Freien und in Hallen ist alleine oder in einer Gruppe, welcher der Aufenthalt im öffentlichen Raum erlaubt ist, zulässig. Weiterhin ist kontaktloser Sport, wenn dieser von einem Trainer angeleitet wird, bis zu maximal fünf Personen aus fünf Haushalten im Freien möglich. Bei Sport in Hallen besteht eine Testpflicht.

Kinder bis einschließlich 14 Jahre können in Gruppen von bis zu 20 Kindern im Freien und in Hallen mit Kontakt trainieren, wenn das Training von einer Trainerin oder einem Trainer angeleitet wird.

Fitnessstudios, Tanzschulen und ähnlichen Einrichtungen dürfen öffnen. Es gilt ein Abstandsgebot (ein Mindestabstand von drei Metern ist einzuhalten) sowie eine Testpflicht. Pro angefangene 40 Quadratmeter Trainingsfläche darf eine Person zugelassen werden.

Beim Trainings- und Wettkampfbetrieb des Profi- und Spitzensports im Freien sind bis zu 100 Zuschauerinnen und Zuschauer im Freien gestattet. Es gelten das Abstandsgebot, die Maskenpflicht sowie eine Testpflicht.

Museen und Kulturveranstaltungen

Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen mit Genehmigung der Landeshauptstadt Stadt Mainz öffnen. Es gilt unter anderem eine Vorausbuchungspflicht und eine Personenbegrenzung je nach Fläche.

Kulturveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 100 Zuschauerinnen und Zuschauern möglich. Es gelten das Abstandsgebot, die Maskenpflicht sowie eine Testpflicht.

Maskenpflicht in der Altstadt, am Rhein und am Bahnhof bleibt

SWR Judith Seitz

In den Fußgängerzonen der Altstadt sowie auf dem Bahnhofsvorplatz gilt von 8 bis 18 Uhr weiterhin eine Maskenpflicht an allen Tagen außer an Sonntagen und Feiertagen. Auch die Maskenpflichtzone am Rheinufer bleibt bestehen. Sie gilt für das gesamte Rheinufer von der Auffahrt zur Eisenbahnbrücke (Südbrücke) am Victor-Hugo-Ufer bis hin zur Drehbrücke am Zollhafen am Ende der Taunusstraße in der Zeit von 12 bis 22 Uhr an allen Tagen.

Vorerst keine Änderung bei Schulen

Die Schulen in Rheinland-Pfalz und damit auch in Mainz sollen nach den Pfingstferien noch zwei Wochen im Wechselunterricht bleiben und dann wieder grundsätzlich zum Unterricht in den Klassenräumen zurückkehren. "Ab dem 21. Juni 2021 öffnen wir so viel wie möglich", so Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). "Danach findet für alle Klassen- und Jahrgangsstufen Präsenzunterricht statt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in den kreisfreien Städten und Landkreisen stabil unter 100 liegt."