Nach dem Brand eines Hauses in Pfaffen-Schwabenheim vor zwei Wochen wurde keine Asbestbelastung in der Nachbarschaft festgestellt. Die Anwohner waren besorgt, weil der krebserregende Stoff in dem abgebrannten Haus verbaut worden war.

Das Einfamilienhaus im alten Ortskern von Pfaffen-Schwabenheim (Kreis Bad Kreuznach) war am 1. Juni völlig ausgebrannt und eingestürzt. Das Gebäude war mit asbesthaltigen Platten verkleidet. Die Brandruine wurde zwar mit einer Folie abgedeckt, allerdings sorgten sich die Anwohnerinnen und Anwohner, dass bei dem Feuer oder beim Einsturz des Hauses Asbest freigesetzt worden seien könnte. Gutachter hat keine Asbestbelastungen gefunden Deshalb hatte die Ortsgemeinde einen Gutachter beauftragt. Der hatte von den Nachbargrundstücken Proben genommen und diese auf eine mögliche Asbestbelastung hin untersucht. Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas (CDU) konnte jetzt Entwarnung geben. Der Gutachter hat keine Belastungen auf den umliegenden Grundstücken festgestellt. Pfaffen-Schwabenheim Großeinsatz der Feuerwehr Haus in Pfaffen-Schwabenheim brennt und stürzt ein Im Kreis Bad Kreuznach haben an die 100 Einsatzkräfte am Donnerstagabend Schlimmeres verhindert. Im alten Ortskern von Pfaffen-Schwabenheim brannte es lichterloh. 16:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Brandursache weiterhin unklar Was das verheerende Feuer ausgelöst hatte, sei weiter unklar. Nach Angaben der Kriminalpolizei Bad Kreuznach sind die Ermittlungen nach dem Einsturz des Hauses schwierig. Vermutlich lasse sich die Ursache für den Brand nicht mehr feststellen, sagte ein Sprecher. Die betroffene Familie hat bei dem Feuer ihr komplettes Hab und Gut verloren. Für sie ist bei der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach ein Spendenkonto eingerichtet worden. Wie der Ortsbürgermeister mitteilte, hat die Familie inzwischen eine neue Unterkunft gefunden.