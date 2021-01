In den Schneeregionen des Untertaunus in Hessen hat es an diesem Wochenende kein größeres Verkehrschaos gegeben. Nach Angaben der Wiesbadener Polizei waren die Parkplätze rund um die verschneiten Berge von Platte und Hoher Wurzel zwar gut gefüllt. Es sei aber an keiner Stelle zu Problemen gekommen. Die Polizei hatte verstärkt kontrolliert, nachdem es an den vergangenen Wochenenden einen Ansturm von Ausflüglern auf die Schneegebiete gegeben hatte. Dabei hatten Besucher mit ihren Autos teils rücksichtlos Wald- und Rettungswege zugeparkt.