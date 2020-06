per Mail teilen

Das geplante Hotel am Silbersee bei Bobenheim-Roxheim wird nicht gebaut. Nach Angaben des BUND in Worms habe ein Gerichtsurteil den Bebauungsplan nun endgültig gekippt. Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim hatte schon 2012 Pläne vorgelegt, auf der Halbinsel Scharrau im Silbersee ein Tagungs- und Wellnesshotel zu bauen. Seit dem kämpfe der BUND um den Erhalt des Gebietes. Mit dem Urteil fänden die Bemühungen jetzt ein positives Ende, heißt es in einer Pressemitteilung.