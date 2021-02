per Mail teilen

Bei einer Jagd hatte ein Jäger in Dalberg (Kreis Bad Kreuznach) eine 86-jährige Frau in ihrem Garten tödlich getroffen. Dafür bekommt der Mann jetzt eine Bewährungsstrafe.

Das Landgericht Bad Kreuznach entschied am Montag, dass der angeklagte Jäger eine Freiheitsstrafe auf Bewährung erhält. Damit muss der Mann nicht ins Gefängnis. Wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte, ist die Bewährungszeit auf drei Jahre festgelegt worden. Zudem müsse der Mann 5.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.

Der Vorsitzende Richter sagte, der Verurteilte habe eine "ganz massive Sorgfaltspflichtverletzung" begangen. Bei der Drückjagd in einem Waldstück in Dalberg im November 2018 hatte der Jäger mehrfach auf ein Wildschwein geschossen. Dabei soll er sich den Anweisungen des Veranstalters der Jagd widersetzt und in die falsche Richtung geschossen haben. Eine Kugel traf eine 86-Jährige, die auf ihrem Grundstück Walnüsse sammelte. Die Frau starb.

Was ist eine Drückjagd? Eine Drückjagd ist eine Form der Treibjagd, bei der das Wild von Treibern und Jagdhunden aus seiner Deckung "gedrückt" - also gescheucht - wird. Die Tiere werden so dazu gebracht, sich langsam auf die vorher aufgestellten Jäger zuzubewegen. Diese können die Tiere dann erlegen.

Gefängnisstrafe im ersten Verfahren

In einem ersten Verfahren war der Jäger zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Damit wäre eine Bewährung ausgeschlossen gewesen. Dagegen war er in Berufung gegangen.

Jäger bezeichnete Tat als Unfall

Im ersten Prozess hatte der Mann angegeben, ausgerutscht zu sein und deshalb hangabwärts geschossen zu haben. Im Berufungsverfahren habe der Angeklagte seine Aussage geändert und zugegeben, dass er nicht ausgerutscht sei. Er habe bewusst den Hang heruntergeschossen, teilte der Gerichtssprecher mit. Der Mann sei durch das Ereignis zudem traumatisiert. Aus diesen Gründen sei das Strafmaß geändert worden.