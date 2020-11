per Mail teilen

Die Stadt Mainz plant derzeit kein Feuerwerksverbot an Silvester. Das hat ein Sprecher bestätigt. Sinnvoll sei in diesem Zusammenhang nur eine bundeseinheitliche Regelung. Bundestagsabgeordnete und die Gewerkschaft der Polizei hatten ein Verbot in diesem Jahr gefordert. Sie befürchten, dass beim Feuerwerk mehr Menschen zusammenkommen und feiern. Das sei aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht sinnvoll.