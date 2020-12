Nur wenige Mainzer Schulen nutzen die Möglichkeit, wegen der Corona- Pandemie Wechselunterricht anzubieten. Heute beginnen damit noch das Theresianum-Gymnasium und die IGS in Mainz-Bretzenheim. Ein Teil der Mittelstufe und der komplette 11. Jahrgang werden ab heute am Theresianum in den Wechselunterricht gehen. Auf diese Weise soll die Zahl der anwesenden Schüler wegen der Infektionsgefahr begrenzt werden. Bereits in der vergangenen Woche hat die IGS in Hechtsheim begonnen, Schüler abwechselnd zuhause und in der Schule zu unterrichten. Die staatlichen Gymnasien in Mainz werden vorerst beim Präsenzunterricht bleiben. Am Gutenberg-Gymnasium sei das gemeinsam mit Lehrern, Schülern und Eltern entschieden worden, sagt Schulleiter Russ. Grundsätzlich sei die pädagogische Betreuung im Präsenzunterricht einfach besser. Man achte dabei natürlich streng auf Hygieneregeln. Bislang sei aber kein einziger Fall bekannt, in dem sich ein Schüler im Gutenberg- Gymnasium angesteckt habe.