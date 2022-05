Kaum Unwetterschäden in Rheinhessen und an der Nahe

In den Regionen Rheinhessen und an der Nahe haben Gewitter, Sturm und Starkregen am Donnerstagabend kaum Schäden angerichtet. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bei den insgesamt neun Einsätzen niemand. Bei Nierstein ragte beispielsweise ein umgefallener Bauzaun in die Bundesstraße 9. In Bad Kreuznach fiel ein Baugerüst um. In Alzey stürzte ein Ast auf ein geparktes Auto. Auf der A 61 gab es im Feierabendverkehr Aquaplaning zwischen dem Autobahn-Dreieck Nahetal und Bad Kreuznach. In Hillesheim im Landkreis Mainz-Bingen fielen zwei Bäume auf eine Landstraße. In Gimbsheim im Kreis Alzey-Worms wurde durch den Regen ein Gullydeckel herausgedrückt und ein Keller lief voll. In allen Fällen kam niemand zu Schaden, auch der Sachschaden wird von der Mainzer Polizei als gering eingestuft. Für Freitag rechnen Meteorologen für Rheinhessen und für die Nahe-Region mit neuen Gewittern, starkem Wind und örtlich Hagel.