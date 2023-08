Drei süße kleine Katzenbabys haben Passanten am Sonntagvormittag auf einem Parkplatz bei Stromberg entdeckt. Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, wer sie dort ausgesetzt hat.

Um kurz vor 10 Uhr am Sonntagvormittag meldeten sich Zeugen bei der Polizei in Bad Kreuznach. Sie hatten die hilflosen kleinen Kätzchen entdeckt - auf dem Flowtrail-Parkplatz "P3" westlich von Stromberg an der Landstraße 240.

Katzenbabys erst wenige Wochen alt

Dort fand die Polizei dann die drei Babykatzen. Sie seien offensichtlich erst wenige Wochen alt und gehörten zu der Rasse Britisch-Kurzhaar. Dank der Mithilfe der Passanten konnten die Tierchen eingefangen werden.

Polizei Bad Kreuznach übergibt Kätzchen an Katzenschutzverein

In der Mitteilung der Polizei heißt es, die Kätzchen hätten in einer der Einsatztaschen der Beamten einen provisorischen Unterschlupf gefunden und seien so zur Dienststelle gebracht worden. Nach ausgiebigen Streicheleinheiten seien sie dann an den Katzenschutzverein übergeben worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wer etwas über den Besitzer weiß, soll sich mit Hinweisen bitte an die Polizei Bad Kreuznach wenden.