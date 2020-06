Auf der Schutthalde einer Wormser Firma haben Arbeiter zwei Katzenbabys in einem Karton gefunden. Laut Wormser Tierschutzverein hätten die neugeborenen Kätzchen ohne Hilfe keine Überlebenschance gehabt.

Diese zwei Katzenbabys wurden in einem Karton auf einer Schutthalde gefunden. Tierschutzverein Menschen helfen Tieren Worms e.V.

Die Katzenbabys seien noch so klein, dass ihre Augen noch geschlossen sind. "Völlig hilflos" habe der Halter die beiden zurückgelassen, sie "entsorgt" und ihren Tod billigend in Kauf genommen, schreibt der Tierschutzverein "Menschen helfen Tieren Worms" in einem Facebook-Post am späten Montagabend.

"Wer hilflosen Tieren so etwas antut ist verachtenswert, gewissenlos einfach abscheulich!" Tierschutzverein Menschen helfen Tieren Worms e.V.

Die Kätzchen würden nun rund um die Uhr versorgt, sagt Waltraud Phul vom Wormser Tierschutzverein. Erfahrene Helfer würden nun versuchen, die beiden mit Aufzuchtmilch so gut wie möglich aufzupäppeln. Ob die Katzenbabys es ohne Mutter überhaupt schaffen, könne man noch nicht absehen.

Frühestens in 12 Wochen könnten die beiden Kätzchen dann an neue Besitzer abgegeben werden. Bis dahin sollen sie entwurmt, geimpft und gechippt werden. Ein Zuhause werde sich sicher leicht finden, sagt Waltraud Phul. Beim Tierschutzverein kenne man viele gewissenhafte Tierfreunde. Die beiden gebe es aber nur im Doppelpack.